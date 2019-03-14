Посольство России во Франции подтвердило появившуюся ранее во французских СМИ информацию о гибели российского лыжника в горах.

Посольство России во Франции подтвердило появившуюся ранее во французских СМИ информацию о гибели российского лыжника в горах.Об этом ТАСС рассказали в российском дипломатическом представительстве, подчеркнув, что страховая компания готовит отправку тела 36-летнего лыжника на родину.По данным местных средств массовой информации, россиянин погиб после падения с высоты 300 метров в ущелье в Высоких Альпах. Полиция началарасследование трагедии.