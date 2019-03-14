Два дня остается до открытия второго Чемпионата мира по ледяному плаванию в Мурманске. В столицу Заполярья прибыли четыреста спортсменов из тридцати двух стран. Делегация Великобритании - одна из самых представительных, в национальную команду вошли двадцать человек.

Два дня остается до открытия второго Чемпионата мира по ледяному плаванию в Мурманске. В столицу Заполярья прибыли четыреста спортсменов из тридцати двух стран. Делегация Великобритании — одна из самых представительных, в национальную команду вошли двадцать человек. Многие из них уже были в Мурманске в 2015 году, тогда город стал родиной этого международного спортивного праздника, и англичане уже принимали в нем участие.Рори Фитцджеральд, один из участников Чемпионата мира по ледяному плаванию, рассказал, что принимал участие в соревнованиях в 2015 году, он был очарован русскими людьми. "Я завоевал медаль и в этом году я надеюсь получить еще одну", — поделился спортсмен.Как отмечает ГТРК "Мурман", представители Великобритании не упустили возможность раньше многих попробовать воду. Они совершили мини-заплыв в дополнительном бассейне, пока завершается подготовка основного. Главные соревнования пройдут на Семеновском озере.