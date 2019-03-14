Она предстанет перед судом

Она предстанет перед судомСледственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении акушера-гинеколога Муромского роддома. Её обвиняют в ненадлежащем лечении пациентки. Из-за неверного диагноза женщина была вынуждена сделать кесарево сечение в другой больнице.Акушер, столкнувшись с трудностями при лечении, не обратилась за помощью к консилиуму врачей. Уходя в отпуск, доктор не назначила беременной дежурного врача. Не учтя результаты клинических наблюдений, обвиняемая поставила женщине неправильный диагноз и назначила неверное лечение. Лишь после того, как потерпевшая обратилась в другую больницу, ей поставили верный диагноз.Врач своей вины не признала. Дело передано в прокуратуру.