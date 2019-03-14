Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова накануне предстоящего чемпионата мира по фигурному катанию сообщила, что готовит произвольную программу под названием Кармен. Фигуристка призналась, что этот образ отображает ее саму.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова накануне предстоящего чемпионата мира по фигурному катанию сообщила, что готовит произвольную программу под названием "Кармен". Фигуристка призналась, что этот образ отображает ее саму."В этой программе мне нравится все, начиная от музыки и завершая элементами. Мне давно хотелось сделать что-то более страстное и взрослое, — признается Загитова, слова которой приводит РИА Новости со ссылкой на японское телевидение. – Порой я такая же резкая и вспыльчивая, как Кармен и в чем-то мы с ней похожи. Поэтому у меня хорошо получается отразить все эмоции".Напомним, что чемпионат мира, в котором примет участие Загитова, состоится в японской Сайтаме и стартует 18 марта. Продлится мировое первенство до 24 марта.