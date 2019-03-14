Шокирующие данные о Юлии Началовой сообщает ряд СМИ. Согласно их данным, певице из-за сепсиса грозит ампутация, но ей ее не могут провести из-за ее тяжелого состояния.

Шокирующие данные о Юлии Началовой сообщает ряд СМИ. Согласно их данным, певице из-за сепсиса грозит ампутация, но ей ее не могут провести из-за ее тяжелого состояния.По слухам, Юлия Началова просто натерла мозоль. Ранка на ноге долго не заживала, а потом нагноилась и стала беспокоить сильнее. Как выяснилось, певица не сразу заметила серьезную проблему, потому что ее иммунитет был попросту блокирован, передает телеграм-канал Baza.Дело в том, что певица проходила гормональную терапию в борьбе с другим серьезным недугом – красной волчанкой. Это достаточно редкая болезнь – иммунитет человека начинает атаковать здоровые клетки соединительной ткани. Проявляется она характерной сыпью на лице и щеках. По сути, организм начинает бороться сам с собой. Болезнь лечится тяжело и только с помощью специальной гормональной терапии.Главная задача – ослабить иммунитет больного, чтобы его организм перестал атаковать свои же здоровые клетки. Юля Началова, как утверждает источник, проходила лечение в Америке. Однако возникла проблема: у артистки якобы было еще несколько заболеваний, которые активизировались именно из-за терапии, ведь иммунитет у нее специально "притушили".Когда в Москве певица с воспалением на ноге наконец решила обратиться к врачам 51-й больницы, ситуация стала катастрофической. У нее была флегмона – острое воспаление. Но заглушенный иммунитет просто не давал сигналов организму и не подозревала, насколько опасна ситуация.В итоге болезнь дошла до той стадии, когда началась гангрена. Ногу стоило ампутировать, но тяжесть состояния не позволяла это сделать, отмечает Baza. Воспаление стало распространяться и захватило весь организм.