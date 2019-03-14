Матчем между Торонто Мэйпл Лифс и Чикаго Блэкхоукс стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Черные ястребы на выезде сумели добиться победы со счетом 5:4. Российский форвард гостей Артем Анисимов отметился в этом матче голевой передачей.

Матчем между "Торонто Мэйпл Лифс" и "Чикаго Блэкхоукс" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Черные ястребы" на выезде сумели добиться победы со счетом 5:4. Российский форвард гостей Артем Анисимов отметился в этом матче голевой передачей.Она стала для него 20-й в нынешнем сезоне. Всего же в текущем чемпионате россиянин набрал 33 (13+20) очка.Хоккеисты "Чикаго" уже к 33-й минуте игры забросили пять безответных шайб в ворота соперника. За гостей отличились Данкан Кит, Брендан Перлини, Доминик Кахун, Брендон Саад и Алекс Дебринкэт.Однако затем хозяевам льда удалось отквитать четыре гола. Авторами заброшенных шайб стали Андреас Юнссон, Остон Мэттьюс, Морган Райлли и Джон Таварес. Правда, перевести игру в овертайм у "Торонто" не получилось.Канадский клуб занимает третье место в Восточной конференции, набрав 89 баллов в 70 играх. "Чикаго" расположился на 11-й строчке в турнирной таблице Запада с 71 очком в 70 матчах.