Актриса опубликовала в Instagram ролик, который привел в восторг ее поклонников. В нем Кристина Асмус спародировала Леонида Агутина.

Актриса опубликовала в Instagramролик, который привел в восторг ее поклонников. В нем Кристина Асмусспародировала Леонида Агутина.Жена шоумена, актера-комикаГарика Харламова любит удивлять и радовать своих фолловеров новыми фото ивидео. На сей раз Кристина Асмус решила пошутить и попытаться изобразитьизвестного певца и композитора.Импровизация едва не закончилась падением. "Хоп хэй лала лэй", – короткоподписала видеоролик артистка. На видеозаписи 30-летняя Кристина Асмус сначаласняла макияж с глаз, распустила волосы, став похожей на Агутина в 90-е годы, иначала пританцовывать.Однаков какой-то момент актриса чуть не потеряла равновесие. Большинство поклонниковоценили чувство юмора любимой актрисы и описали свои впечатления вкомментариях."Вот ты угарная", "Такая легкая иприкольная!", "Леонид может вами гордиться)))", "Кристина, вы сделали мойдень", "Забавная", – написали подписчики под видео. При этом многие отметили,что вполне может составить конкуренцию своему супругу. "Бульдог вашу фамилию взял? Харламова?", "Жена своегомужа", "Ночное караоке от Гарика и танцы от Кристины", – высказались пользователисоцсети.Отметим, что уже давноизвестна своим остроумием. Так, актриса как-то призналась, что любит подшучивать над Гариком Харламовым нетолько на сцене, но и дома.