Актриса опубликовала в Instagram
ролик, который привел в восторг ее поклонников. В нем Кристина Асмус
спародировала Леонида Агутина.
Актриса опубликовала в Instagram
ролик, который привел в восторг ее поклонников. В нем Кристина Асмус
спародировала Леонида Агутина.
Жена шоумена, актера-комика
Гарика Харламова любит удивлять и радовать своих фолловеров новыми фото и
видео. На сей раз Кристина Асмус решила пошутить и попытаться изобразить
известного певца и композитора.
Импровизация едва не закончилась падением. "Хоп хэй лала лэй", – коротко
подписала видеоролик артистка. На видеозаписи 30-летняя Кристина Асмус сначала
сняла макияж с глаз, распустила волосы, став похожей на Агутина в 90-е годы, и
начала пританцовывать.
Однако
в какой-то момент актриса чуть не потеряла равновесие. Большинство поклонников
оценили чувство юмора любимой актрисы и описали свои впечатления в
комментариях.
"Вот ты угарная", "Такая легкая и
прикольная!", "Леонид может вами гордиться)))", "Кристина, вы сделали мой
день", "Забавная", – написали подписчики под видео. При этом многие отметили,
что вполне может составить конкуренцию своему супругу. "Бульдог вашу фамилию взял? Харламова?", "Жена своего
мужа", "Ночное караоке от Гарика и танцы от Кристины", – высказались пользователи
соцсети.
Отметим, что уже давно
известна своим остроумием. Так, актриса как-то призналась, что любит подшучивать над Гариком Харламовым не
только на сцене, но и дома.