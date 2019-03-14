О разоблачении фальшивомонетчика, расплачивавшегося поддельными пятитысячными купюрами с доставщиками пиццы и роллов, и многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

Аттракцион неслыханной щедростиЧего хочет преступник? Остаться незамеченным. Особенно если собирается нарушить закон не один раз.В январе 2018 года в Пензе одна за другой стали всплывать липовые пятитысячные купюры. По горячим следам найти злоумышленников тогда не удалось.- Тот, кто сбывал банкноты, готовился к этому заранее, - объясняет старший следователь СЧ СУ УМВД России по Пензенской области майор юстиции Андрей Сураев. - Вечером, после наступления темноты, приезжал в район многоэтажек, звонил по телефону и делал заказ на доставку пиццы и роллов. Курьеров встречал возле подъездов и здесь же, при свете фонарей, расплачивался. Распознавали подделки намного позже, в банках, куда привозили выручку…«Мы не первые, но и не вторые»Город Боровичи Новгородской области скоро отметит 250-летие. А первое упоминание об этих местах датируется 1495 годом. О богатом историческом прошлом свидетельствуют памятники архитектуры: храмы Свято-Духова монастыря, Арочный мост, деревянный вокзал. Здание царской тюрьмы тоже местная достопримечательность, причём ещё до недавнего времени там размещался Межмуниципальный отдел МВД России «Боровичский».Сотрудники работали в узких сырых помещениях каземата, но сейчас условия их службы кардинально изменились…Каждый концерт работаю как последнийСтрана услышала её и полюбила задолго до того, как узнала её имя. Впрочем, то был осознанный выбор: поначалу юная оперная дива не хотела, чтобы её ассоциировали с «несерьёзным» эстрадным жанром. Но теперь-то мы знаем, чей голос звучал в песнях супергруппы конца 80-х «Мираж»! В гостях у редакции певица Маргарита Суханкина.Эти и другие материалы читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 10, а также на интернет-странице издания.