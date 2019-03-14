Рассказавший историю про покушение на Киркорова Хидирнеби Казуев – самый крутой хохмач. Такого титула удостоил уроженца Дагестана музыкант Юрий Лоза – он уверен, что Казуев переплюнул всех российских сатириков.

Рассказавший историю про покушение на Киркорова ХидирнебиКазуев – "самый крутой хохмач". Такого титула удостоил уроженцаДагестана музыкант Юрий Лоза – он уверен, что Казуев переплюнул всех российскихсатириков.Какие мотивы могли подвигнуть Максима Галкина на то, чтобы заказатьубийство Филиппа ? Юрии Лозе не приходит в голову ничего, кроме совершеннофантастических версий. Музыкант признается, что его "ржака душит" стех пор, как он услышал эту новость."Это же бред сивой кобылы. Зачем это нужно Галкину, изкаких соображений? Бред какой-то. Меня ржака душит весь день. Человек совершаетдействия ради какой-то цели – а в какую бы сторону лучше изменилась жизньГалкина после этого? Меньше всех ему это нужно", – заявил Лоза.По словам музыканта, Казуеву однозначно уготованы лаврысатирика. Он уже переплюнул всех российских юмористов."Я считаю, что у этого парня замечательное чувствоюмора. Он один из самых крутых хохмачей, перебил своей хохмой всех сатириковнаших. В Comedy Club сейчас, наверное, нервно курят, почему они до этого недодумались, хорошая шутка! Когда это лопнет, как мыльный пузырь, вспомните моислова и назовите меня провидцем", – сказал Лоза в интервью .Напомним, в деле, завершенном на днях МВД Дагестана -четверо фигурантов. Халдузов и Казуев создали террористическую ячейку вМахачкале в 2016 году, позже к ним присоединились Магомедов и Ибрагимов. Ониприсягнули на верность главарю запрещенной в России террористической организации"Исламское государство" Абу-Бакру. Боевики планировали устроитьтеракт на концерте Филиппа 6 июля 2017 года, для этого они изготовилинесколько бомб с поражающими элементами. Полицейские смогли предотвратитьтрагедию, злоумышленников задержали осенью 2017 года.Однако готовивший взрыв на концерте Казуев нежелает, чтобы его наказывали за терроризм. Уроженец Дагестана неожиданновспомнил, что встретил как-то в Москве телеведущего и сатирика Максима Галкина.Шоумен, якобы, попросил его устранить Киркорова, за что предложил два миллионарублей. Казуев потребовал допросить по делу Киркорова, Галкина и Пугачеву -якобы, артисты, могут подтвердить его слова.