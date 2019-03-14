Актер рассыпался в комплиментах известной актрисе. Марат
Башаров записал Елене Пановой видеообращение, которое появилось в шоу Судьба
человека.
Актер рассыпался в комплиментах известной актрисе. Марат
Башаров записал Елене Пановой видеообращение, которое появилось в шоу "Судьба
человека".
"Дорогая Елена, вы роскошны как богиня, вы такая красавица.
И я завидую вашему мужу. Я очень завидую ему, что он имеет возможность быть с
вами рядом, обнимать вас, боготворить вас", – признался в любви Марат Башаров на камеру.
Далее Башаров попросил артистку напомнить мужу – известному режиссеру
Антону Мегердичеву о невыполненном обещании. "Короче, Лен, напомни Антону, что
после "Движение вверх" он обещал мне еще одну роль в новой картине", – продолжил в свой монолог артист. Фрагмент видео был продемонстрирован в эфире программы "Судьба
человека" телеканала "Россия 1".
Отметим, что сама Панова о муже говорила крайне мало. Звезда
отметила, что по натуре очень скрытная и замкнутая. "Это тайна двух людей…" -
добавила Елена.
Меж тем, известно, что чувства между артисткой и режиссером вспыхнули,
когда Мегердичев был женат и воспитывал дочерей – Марию 2003 года рождения и
Александру, которая появилась на свет в 2010.
Когда младшей наследнице режиссера исполнилось два, Елена Панова родила Мегердичеву третью дочь Марианну. Через четыре года, в 2016,
артистка подарила кинематографисту четвертого отпрыска – дочь Лидию.