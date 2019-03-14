Актер рассыпался в комплиментах известной актрисе. Марат Башаров записал Елене Пановой видеообращение, которое появилось в шоу Судьба человека.

Актер рассыпался в комплиментах известной актрисе. МаратБашаров записал Елене Пановой видеообращение, которое появилось в шоу "Судьбачеловека"."Дорогая Елена, вы роскошны как богиня, вы такая красавица.И я завидую вашему мужу. Я очень завидую ему, что он имеет возможность быть свами рядом, обнимать вас, боготворить вас", – признался в любви Марат Башаров на камеру.Далее Башаров попросил артистку напомнить мужу – известному режиссеруАнтону Мегердичеву о невыполненном обещании. "Короче, Лен, напомни Антону, чтопосле "Движение вверх" он обещал мне еще одну роль в новой картине", – продолжил в свой монолог артист. Фрагмент видео был продемонстрирован в эфире программы "Судьбачеловека" телеканала "Россия 1".Отметим, что сама Панова о муже говорила крайне мало. Звездаотметила, что по натуре очень скрытная и замкнутая. "Это тайна двух людей…" -добавила Елена.Меж тем, известно, что чувства между артисткой и режиссером вспыхнули,когда Мегердичев был женат и воспитывал дочерей – Марию 2003 года рождения иАлександру, которая появилась на свет в 2010.Когда младшей наследнице режиссера исполнилось два, Елена Панова родила Мегердичеву третью дочь Марианну. Через четыре года, в 2016,артистка подарила кинематографисту четвертого отпрыска – дочь Лидию.