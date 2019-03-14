Пресс-служба Кенсингтонского дворца недавно сообщила, что герцогиня Сассекская больше не будет появляться на публике. Сейчас Меган Маркл активно готовится к рождению первенца.

Пресс-служба Кенсингтонского дворца недавно сообщила, что герцогиня Сассекская больше не будет появляться на публике. Сейчас Меган Маркл активно готовится к рождению первенца.В понедельник, 11 марта, бывшая актриса вместе с супругом побывала в Вестминстерском аббатстве на церковной службе, посвященной Дню Содружества. Там она встретилась с герцогом и герцогиней Кембриджскими. Как сообщают журналисты, женщины поприветствовали друг друга поцелуем в щеку и вели себя дружелюбно по отношению друг к другу. Некоторые поклонники предположили, что вражде королевских особ наконец-то пришел конец.Меган Маркл появилась перед журналистами и фанатами в платье от Victoria Beckham, которое оно дополнила белой шляпкой и замшевой обувью на каблуках. Представители королевской семьи сообщили, что это был последний выход герцогини в свет. Бывшая актриса уходит в отпуск, чтобы подготовиться к рождению наследника. Однако несмотря на это жена принца Гарри будет участвовать в частных встречах.Напомним, последние недели были весьма загруженными для герцогини. Несколько дней назад она выступила с речью в Королевском колледже Лондона на конференции в честь Международного женского дня. заявила, что уже с 11 лет хотела бороться с проблемой неравенства.Бывшая актриса подчеркнула необходимость сделать образование доступным для женщин. По ее мнению, это помогло бы решить множество мировых проблем. Герцогиня добавила, что мужчины тоже могут стать активистами феминистического движения. "Мой супруг является сторонником феминизма", – отметила она.