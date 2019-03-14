Российская биатлонистка Ирина Старых после досрочного завершения своих выступлений на чемпионате мира в шведском Эстерсунде теперь пропустит и заключительный этап Кубка мира в Холменколлене. Об этом сообщил главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

Российская биатлонистка Ирина Старых после досрочного завершения своих выступлений на чемпионате мира в шведском Эстерсунде теперь пропустит и заключительный этап Кубка мира в Холменколлене. Об этом сообщил главный тренер сборной России Анатолий Хованцев."В Норвегию Старых не поедет. После чемпионат Европы мы отправили ее к мануальному терапевту, после которой была информация, что она готова, — цитирует Хованцева РИА Новости. – Для проведения дополнительного теста у нас просто не было времени. И мы ее поставили на первые гонки. Но получилось так, что она не смогла демонстрировать хорошую скорость, после чего ее освободили от дальнейших стартов, но не выкинули".Напомним, что на мировом первенстве Старых приняла участие только в спринте и пасьюте, где стала 44-й и 45-й. Ее беспокоят боли в спине. Кубок мира завершится этапом в Холменколлене, который состоится с 21 по 24 марта.