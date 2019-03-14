Сегодня парламент Великобритании решит, переносить ли дату Brexit, которая пока назначена на 29 марта. Теперь речь пойдет о 30 июня.

Сегодня парламент Великобритании решит, переносить ли дату Brexit, которая пока назначена на 29 марта. Теперь речь пойдет о 30 июня.Накануне Палата общин отказалась от жесткого сценария — выхода из Евросоюза без соглашения не будет, напоминает телеканал "Россия 24". В партии лейбористов настаивают на новых переговорах с Брюсселем, но в ЕС заявили, что другого соглашения не будет.В случае, если дату Brexit сдвинут, премьер-министр Тереза Мэй должна будет заручиться поддержкой ЕС: все входящие в состав сообщества 27 стран должны будут одобрить эту дату.