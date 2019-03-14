В Париж для расшифровки отправлено бортовое устройство регистрации и речевой самописец разбившегося в воскресенье самолета Boeing 737 Max 8.

В Париж для расшифровки отправлено бортовое устройство регистрации и речевой самописец разбившегося в воскресенье самолета Boeing 737 Max 8, передает РИА Новости.Накануне глава авиакомпании Ethiopian Airlines заявил о намерении направить черные ящики разбившегося Boeing для расшифровки. Власти Эфиопии запросили у французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации помощи в расшифровке черных ящиков, так как германское Бюро авиационных инцидентов отказалось участвовать в расшифровке.Как сообщалось, Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту лайнера находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа. В числе погибших — представители 35 стран, в том числе трое россиян. Это уже вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев. 29 октября 2018 года потерпел крушение самолет индонезийской авиакомпании Lion Air.