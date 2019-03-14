Четверо жителей Амурской области попали в больницу после нападения волка. Поверженного хищника сняли на видео.

Четверо жителей Амурской области попали в больницу после нападения волка. Поверженного хищника сняли на видео.Инцидент произошел в ночь на 13 марта в селе Нижняя Ильиновка Михайловского района области. Первыми волк атаковал девушку и ее спутника — прокусив им руки, животное скрылось во тьме.Следующей целью животного стыл вышедший на лай собак местный житель — хищник перепрыгнул через сетку, вцепился ему в голову, разорвал бровь и кожу в районе виска.Затем зверь набросился на сторожа зернового двора, разорвав ему бровь и щеку. Мужчине удалось отбиться и прижать волка к земле, где его добил подоспевший на помощь с карданным валом в руках житель соседнего дома."Я сразу ничего не понял, ни испуга, ничего. Это уже потом, когда его убили, не по себе стало. Поворачиваюсь, а вот он, стоит рядом со мной, за ногу меня, за сапог, потом прыгнул на меня", — цитирует Сергея Соловьева "Амур.инфо".Пострадавших доставили в больницу, их жизням ничего не угрожает. Ветеринары устанавливают, был ли убитый зверь, который успел загрызть собаку, болен бешенством. Если опасения подтвердятся, в районе будут вновь введены карантинные ограничения, которые были сняты всего месяц назад. Причиной предыдущего карантина, напоминает ГТРК "Амур", послужили случаи бешенства, выявленные у диких лис и домашних животных.