По последним данным, в результате стрельбы в одной из школ бразильского города Сан-Паулу, погибли девять человек.

По последним данным, в результате стрельбы в одной из школ бразильского города Сан-Паулу погибли девять человек.Как передает ТАСС, об этом сообщил бразильский телеканал Globo.13 марта двое подростков, одетые в маски и черную одежду, убили пятерых детей и одного учителя, после чего выстрелили в себя. Возраст еще одной жертвы пока неизвестен.В больницы срочно госпитализированы 17 раненных.Школа, которой насчитывается около тысячи учеников и 105 сотрудников, оцеплена сотрудниками правоохранительных органов, над ней барражирует полицейский вертолет.По предварительным данным, убийцы ранее обучались в данном образовательном учреждении.