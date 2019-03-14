В состоянии 5-летней девочки, обнаруженной в воскресенье в московской квартире в антисанитарных условиях, врачи видят улучшения. По словам главврача Детской клинической больницы имени Башляевой Исмаила Османова, Люба уже подружилась с сотрудниками больницы.

В состоянии 5-летней девочки, обнаруженной в воскресенье в московской квартире в антисанитарных условиях, врачи видят улучшения.По словам главврача Детской клинической больницы имени Башляевой Исмаила Османова, Люба уже подружилась с сотрудниками больницы, передает РИА Новости.Ранее врачи не могли провести полное обследование из-за того, что девочка находилась в состоянии стресса.Османов отметил, что ребенок стал активнее, меньше боится воды, ей интересны книжки, раскрасками, динамика явно положительная. "Сделали кардиограмму, сейчас будем делать УЗИ, но кровь из вены пока не берем, чтобы не травмировать ее", — отметил главврач, добавив, что на этой неделе Любу из больницы еще не выпишут.Как сообщалось, в воскресенье пятилетняя девочка с признаками анорексии была обнаружена в квартире в Москве в антисанитарных условиях. Ребенок плакал, украшение у нее на шее вросло в кожу. Малышка не имеет социальных навыков, из-за этого в СМИ ее назвали девочка-маугли. Мать ребенка задержана, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".