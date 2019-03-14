Союз отправится сегодня на МКС. Это первый пилотируемый запуск в этом году. Старт пройдет с космодрома Байконур. Стыковка с орбитальной станцией запланирована на пятницу. На борту - россиянин Алексей Овчинин, и американцы Ник Хейг и Кристина Кох. Они проведут почти полсотни научных экспериментов - изучат потоки быстрых и тепловых нейтронов и проверят лесные экосистемы.

"Союз" отправится сегодня на МКС. Это первый пилотируемый запуск в этом году. Старт пройдет с космодрома Байконур. Стыковка с орбитальной станцией запланирована на пятницу. На борту — россиянин Алексей Овчинин, и американцы Ник Хейг и Кристина Кох. Они проведут почти полсотни научных экспериментов — изучат потоки быстрых и тепловых нейтронов и проверят лесные экосистемы. Во время экспедиции состоится и первый в истории выход двух женщин в открытый космос.Овчинин и Хейг должны были прибыть на станцию в октябре прошлого года, напоминает телеканал "Россия 24". Но спустя две минуты после запуска блок первой ступени не смог отделиться. Овчинину и Хейгу удалось катапультироваться. Они не пострадали. Причиной инцидента стала неисправность датчика.