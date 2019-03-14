У кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского начались финансовые проблемы. Олигарх Игорь Коломойский, похоже, отказался от своего политического проекта в самый ответственный момент.

У кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского началисьфинансовые проблемы. Олигарх Игорь Коломойский, похоже, отказался от своегополитического проекта в самый ответственный момент.Бизнесмен, проживающий сейчас в Израиле из-за уголовногопреследования у себя на родине, кинул своего протеже, кандидата в президентыВладимира Зеленского и перестал финансировать его кампанию. Об этом заявил экс-депутатВерховной рады Олег Царев.Он рассказал о том, что его коллега по парламенту пытался выйтина Зеленского с целью предложить ему финансирование. В процессе общения с окружениемартиста выяснилось, что в штабе комика царит паника: Игорь Коломойский отказалсяфинансировать Зеленского.Если это действительно так, то главного кандидата впрезиденты ждут серьезные проблемы: емуне на что будет размещать рекламу в СМИ, ездить по стране и одаривать своих избирателей.Недавний взлет Зеленского на первую позицию в рейтингахпопулярности кандидатов теперь может обернуться таким же стремительнымпадением. Известно, что деньги играют главную роль в раскручивании любогополитика, без них не может состояться ни один кандидат.До недавнего времени олигарх Игорь Коломойский благосклонноотносился к своему политическому протеже. Бизнесмен называл Зеленского символомсмены поколений. "Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионахзеленских”, – сказал Коломойский.Сам же всячески отрицал, что он для олигарха лишьигрушка. "Я никакая не игрушка в руках Коломойского и не собираюсь прощатьему обвинения в хищениях, если они будут доказаны.”, – утверждал комик.Выборы президента Украины пройдут 31 марта, в них примутучастие 39 кандидатов. В рейтингах популярности первое место занимает Владимир, на второй позиции – Петр Порошенко, третье место у Юлии Тимошенко.