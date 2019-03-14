У кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского начались
финансовые проблемы. Олигарх Игорь Коломойский, похоже, отказался от своего
политического проекта в самый ответственный момент.
У кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского начались
финансовые проблемы. Олигарх Игорь Коломойский, похоже, отказался от своего
политического проекта в самый ответственный момент.
Бизнесмен, проживающий сейчас в Израиле из-за уголовного
преследования у себя на родине, кинул своего протеже, кандидата в президенты
Владимира Зеленского и перестал финансировать его кампанию. Об этом заявил экс-депутат
Верховной рады Олег Царев.
Он рассказал о том, что его коллега по парламенту пытался выйти
на Зеленского с целью предложить ему финансирование. В процессе общения с окружением
артиста выяснилось, что в штабе комика царит паника: Игорь Коломойский отказался
финансировать Зеленского.
Если это действительно так, то главного кандидата в
президенты ждут серьезные проблемы: ему
не на что будет размещать рекламу в СМИ, ездить по стране и одаривать своих избирателей.
Недавний взлет Зеленского на первую позицию в рейтингах
популярности кандидатов теперь может обернуться таким же стремительным
падением. Известно, что деньги играют главную роль в раскручивании любого
политика, без них не может состояться ни один кандидат.
До недавнего времени олигарх Игорь Коломойский благосклонно
относился к своему политическому протеже. Бизнесмен называл Зеленского символом
смены поколений. "Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах
зеленских”, – сказал Коломойский.
Сам же всячески отрицал, что он для олигарха лишь
игрушка. "Я никакая не игрушка в руках Коломойского и не собираюсь прощать
ему обвинения в хищениях, если они будут доказаны.”, – утверждал комик.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта, в них примут
участие 39 кандидатов. В рейтингах популярности первое место занимает Владимир
, на второй позиции – Петр Порошенко, третье место у Юлии Тимошенко.