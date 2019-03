Американский сотовый оператор Verizon объявил о скором запуске первой в США общедоступной коммерческой 5G-сети. Новая услуга станет доступна начиная с 11 апреля, пишет The Verge со ссылкой на представителей компании.

Американский сотовый оператор Verizon объявил о скором запуске первой в США общедоступной коммерческой 5G-сети. Новая услуга станет доступна начиная с 11 апреля, пишет The Verge со ссылкой на представителей компании.В предложении, однако, есть несколько важных нюансов. Во-первых, подключиться к мобильной сети 5-го поколения пока смогут жители только двух городов: Чикаго и Миннеаполиса, и то не везде. Например, в Чикаго места 5G-подключения будут ограничены деловым центром Чикаго-Луп (возле небоскреба Уиллис-тауэр, вокзала Юнион-Стейшн и таких достопримечательностей, как Миллениум-парк), фирменным магазином Verizon на Великолепной миле, а также районами Голд-Кост, Ривер-Норт и Олд-Таун.Во-вторых, за эту возможность абонентам понадобится доплатить $10 сверх обычного безлимитного плана. Самый дешевый тариф — Go Unlimited с ограничениям по скорости — обойдется в $85/месяц, самый дорогой — Above Unlimited (75 ГБ трафика в LTE-сети до ввода ограничений, воспроизведение видео в качестве 720p) — в $105/месяц.На каких скоростях будет оказываться услуга 5G-подключения, в Verizon не говорят, ограничиваясь словами об "ультравысоких скоростях" и "сверхнизком времени задержки". Другой крупный американский оператор, T-Mobile, ранее пообещал, что не будет повышать расценки для клиентов, пользующихся его 5G-сетью (запустится во второй половине года).И в третьих, в дополнение к дороговизне и ограниченной географии подключения, воспользоваться новой услугой Verizon пока смогут только владельцы одного устройства — Moto Z3. При этом к нему обязательно должна быть прикреплена модуль-накладка 5G Moto Mod, весьма крупная и увесистая, которая фактически удваивает толщину и вес смартфона. Однако в Verizon пообещали, что с 5G-сетью будут совместимы новые модели, которые запланированы к релизу на этот год, включая Samsung Galaxy S10 5G и LG V50 ThinQ.Россияне смогут воспользоваться преимуществами 5G-сетей не ранее конца 2021 года, заявлял ранее вице-премьер по цифровой экономике Максим Акимов. Речь шла о вводе в коммерческую эксплуатацию "кого-то значимого количества базовых станций" в крупных городах страны.