Депутаты на пленарном заседании в четверг, 14 марта, приняли в окончательном чтении законопроект о противодействии главарям криминальных сообществ. Соответствующие поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс были внесены президентом, парламентарии рассмотрели их в приоритетном порядке.

Депутаты на пленарном заседании в четверг, 14 марта, приняли в окончательном чтении законопроект о противодействии главарям криминальных сообществ. Соответствующие поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс были внесены президентом, парламентарии рассмотрели их в приоритетном порядке.По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, принятыйзаконопроект направлен на привлечение к ответственности главарей преступного мира."Эти меры позволят правоохранительным органам эффективнее бороться сорганизованной преступностью", – отметил ранее председатель нижней палаты.В прошлом году организованные преступные группы совершилиболее 15 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, подчеркнул глава думскогокомитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Срединих – деяния, носящие террористический характер, преступления в сферекомпьютерной безопасности, экономические правонарушения и прочее.Законопроект вводит в Уголовный кодекс новую статью,предусматривающую уголовную ответственность за лидерство в криминальнойиерархии. За это преступник может быть приговорен к тюремному заключению насрок от восьми до 15 лет со штрафом до пяти миллионов рублей.Нормативно-правовой акт выделяет в отдельный пункт участиелица в собрании представителей преступного мира для создания и руководствакриминальными сообществами. За это предусматривается лишение свободы от 12 до20 лет и штраф до миллиона рублей.Также повышаются штрафы за организацию и координациюпреступной группировки – до пяти миллионов рублей. Ужесточается ответственностьза участие в преступном сообществе – минимальный срок заключения увеличиваетсядо семи лет, предусматриваются штрафы до трех миллионов рублей.В случае, если подобное преступление совершено сиспользованием служебного положения, гражданин может получить до 20 лет тюрьмыи штраф до пяти миллионов рублей.При этом условного наказания для главарей преступного мира не предусмотрено. Избежать ответственности смогут лишь те, кто помог пресечь готовящееся преступление и активно сотрудничал с правоохранителями.Парламентарии выразили уверенность, что инициативапрезидента поможет значительно повысить эффективность борьбы соргпреступностью. Причем как на уровне главарей, так и рядовых исполнителей.