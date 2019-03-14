Депутаты на пленарном заседании в четверг, 14 марта, приняли в окончательном чтении законопроект о противодействии главарям криминальных сообществ. Соответствующие поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс были внесены президентом, парламентарии рассмотрели их в приоритетном порядке.
Депутаты на пленарном заседании в четверг, 14 марта, приняли в окончательном чтении законопроект о противодействии главарям криминальных сообществ. Соответствующие поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс были внесены президентом, парламентарии рассмотрели их в приоритетном порядке.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, принятый
законопроект направлен на привлечение к ответственности главарей преступного мира.
"Эти меры позволят правоохранительным органам эффективнее бороться с
организованной преступностью", – отметил ранее председатель нижней палаты.
В прошлом году организованные преступные группы совершили
более 15 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, подчеркнул глава думского
комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Среди
них – деяния, носящие террористический характер, преступления в сфере
компьютерной безопасности, экономические правонарушения и прочее.
Законопроект вводит в Уголовный кодекс новую статью,
предусматривающую уголовную ответственность за лидерство в криминальной
иерархии. За это преступник может быть приговорен к тюремному заключению на
срок от восьми до 15 лет со штрафом до пяти миллионов рублей.
Нормативно-правовой акт выделяет в отдельный пункт участие
лица в собрании представителей преступного мира для создания и руководства
криминальными сообществами. За это предусматривается лишение свободы от 12 до
20 лет и штраф до миллиона рублей.
Также повышаются штрафы за организацию и координацию
преступной группировки – до пяти миллионов рублей. Ужесточается ответственность
за участие в преступном сообществе – минимальный срок заключения увеличивается
до семи лет, предусматриваются штрафы до трех миллионов рублей.
В случае, если подобное преступление совершено с
использованием служебного положения, гражданин может получить до 20 лет тюрьмы
и штраф до пяти миллионов рублей.
При этом условного наказания для главарей преступного мира не предусмотрено. Избежать ответственности смогут лишь те, кто помог пресечь готовящееся преступление и активно сотрудничал с правоохранителями.
Парламентарии выразили уверенность, что инициатива
президента поможет значительно повысить эффективность борьбы с
оргпреступностью. Причем как на уровне главарей, так и рядовых исполнителей.