Первая ракетка мира Новак Джокович сенсационно выбыл из борьбы за победу в престижном турнире в американском Индиан-Уэллсе. В матче третьего круга сербский теннисист потерпел поражение от немца Филиппа Кольшрайбера.

Первая ракетка мира Новак Джокович сенсационно выбыл из борьбы за победу в престижном турнире в американском Индиан-Уэллсе. В матче третьего круга сербский теннисист потерпел поражение от немца Филиппа Кольшрайбера.39 номер мирового рейтинга взял верх над Джоковичем по итогам двух сетов. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Кольшрайбера. Это был десятый очный матч соперников, и немец выиграл свой второй поединок у Новака. Встреча длилась 1 час 36 минут.Победа над лидером рейтинга ATP открыла Кольшрайберу путь в четвертьфинал турнира, в котором он встретится с французом Гаэлем Монфисом – 18 номером мирового рейтинга. Матч между теннисистами состоится 14 марта.Также отметим, что дальше по турнирной сетке идет и швейцарец Роджер Федерер. В матче третьего круга он в двух сетах одержал победу над своим соотечественником Станисласом Вавринкой. Итоговый счет – 6:3, 6:4 в пользу Федерера. В 1/4 финала он сыграет с британцем Кайлом Эдмундом.