Его подозревают в хищении миллионов

Его подозревают в хищении миллионовОктябрьский районный суд Владимира продлил срок домашнего ареста экс-директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорю Конышеву. Дома он будет сидеть еще 2 месяца – до 18 мая.Напомним, Игоря Конышева подозревают в хищении денег при разработке нового сайта музея. При цене в четыре миллиона рублей, по версии следователей, на разработку потратили только 1,2 миллиона рублей.Кроме того, суд на 2 месяца продлил срок домашнего ареста и другому фигуранту дела - Александру Трушинскому.