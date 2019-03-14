Представители международной консалтинговой компании Mercer опубликовали список лучших городов для жизни. Населенные пункты отбирались по 39 показателям, среди них – качество культурной жизни, социальной среды, уровень образования, транспортной доступности, политической стабильности и привлекательности для бизнес.

Представители международной консалтинговой компании Mercer опубликовали список лучших городов для жизни. Населенные пункты отбирались по 39 показателям, среди них – качество культурной жизни, социальной среды, уровень образования, транспортной доступности, политической стабильности и привлекательности для бизнеса.На первом месте в престижном рейтинге уже в 10-й раз оказалась Вена. Второе место занял швейцарский Цюрих. Замыкают пятерку лидеров Окленд (Новая Зеландия), Ванкувер (Канада), Мюнхен (Германия).Кроме того, в первой десятке оказались Дюссельдорф, Франкфурт, Копенгаген и швейцарские города Женева и Базель.Москва и Санкт-Петербург оказались в списке лучших городов для жизни на 167-м и 174-м местах.В отдельный список представители Mercer выделили наиболее безопасные города планеты. В него вошли Люксембург, Хельсинки и швейцарские города Базель, Берн, Цюрих. Москва в этом рейтинге оказалась на 200-м месте, Санкт-Петербург – на 197-м.