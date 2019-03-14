Страсти по поводу наследства умершего сооснователя НТВ, супруга
журналистки Игоря Малашенко не утихают. Кандидат юридических наук Марина Силкина прокомментировала непростую
ситуацию: какие права имеют замороженные эмбрионы Рынской.
Страсти по поводу наследства умершего сооснователя НТВ, супруга
журналистки Игоря Малашенко не утихают. Кандидат юридических наук Марина Силкина прокомментировала непростую
ситуацию: какие права имеют замороженные эмбрионы Рынской.
По словам эксперта, история с эмбрионами Божены Рынской может
стать показательной. Юрист отметила, что не бывает детей второго сорта.
"Какими правами обладают "посмертно зачатые" дети и смогут ли они
помешать вступить в наследство остальным наследникам? Что вообще считать
моментом зачатия – соединение в пробирке яйцеклетки и сперматозоида или
перенесение эмбриона в материнское лоно?" – цитирует Марину Силкину Специалист дала ответы, опираясь на российское законодательство.
Сославшись на статью 48 Семейного кодекса, юрист заявила, что "к
наследованию могут призываться дети, зачатые при жизни наследодателя и
живорожденные в течение 300 дней после смерти наследодателя". Более того, даже
при наличии завещания такие дети имеют право на обязательную долю в наследстве.
Марина Силкина отметила, что при этом нотариус при этом обязан
приостановить выдачу свидетельства о наследстве и уведомить об этом других
наследников. Что касается , то ключевым моментом будет
являться момент зачатия, то есть его толкование не только в медицинском, но и в
юридическом смысле.
По словам юриста, важны и дополнительные условия признания права
наследования таким ребенком. Если начнется судебное разбирательство, остальные
наследники могут надолго оказаться в подвешенном состоянии.
Будет ли Божена Рынска отстаивать таким образом права будущих
детей, пока неизвестно. В любом случае, можно предположить, что ждет непростая судьба.