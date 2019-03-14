Страсти по поводу наследства умершего сооснователя НТВ, супруга журналистки Игоря Малашенко не утихают. Кандидат юридических наук Марина Силкина прокомментировала непростую ситуацию: какие права имеют замороженные эмбрионы Рынской.

Страсти по поводу наследства умершего сооснователя НТВ, супругажурналистки Игоря Малашенко не утихают. Кандидат юридических наук Марина Силкина прокомментировала непростуюситуацию: какие права имеют замороженные эмбрионы Рынской.По словам эксперта, история с эмбрионами Божены Рынской можетстать показательной. Юрист отметила, что не бывает детей второго сорта."Какими правами обладают "посмертно зачатые" дети и смогут ли онипомешать вступить в наследство остальным наследникам? Что вообще считатьмоментом зачатия – соединение в пробирке яйцеклетки и сперматозоида илиперенесение эмбриона в материнское лоно?" – цитирует Марину Силкину Специалист дала ответы, опираясь на российское законодательство.Сославшись на статью 48 Семейного кодекса, юрист заявила, что "кнаследованию могут призываться дети, зачатые при жизни наследодателя иживорожденные в течение 300 дней после смерти наследодателя". Более того, дажепри наличии завещания такие дети имеют право на обязательную долю в наследстве.Марина Силкина отметила, что при этом нотариус при этом обязанприостановить выдачу свидетельства о наследстве и уведомить об этом другихнаследников. Что касается , то ключевым моментом будетявляться момент зачатия, то есть его толкование не только в медицинском, но и вюридическом смысле.По словам юриста, важны и дополнительные условия признания праванаследования таким ребенком. Если начнется судебное разбирательство, остальныенаследники могут надолго оказаться в подвешенном состоянии.Будет ли Божена Рынска отстаивать таким образом права будущихдетей, пока неизвестно. В любом случае, можно предположить, что ждет непростая судьба.