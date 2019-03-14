Главный тренер испанской Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал игру своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против французского Лиона. Наставника сине-гранатовых особенно впечатлил первый тайм, в котором его футболисты доминировали на поле.
Главный тренер испанской "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал игру своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против французского "Лиона". Наставника "сине-гранатовых" особенно впечатлил первый тайм, в котором его футболисты доминировали на поле.
"В первом тайме мы показали выдающийся футбол. Могли забить больше двух мячей, но не использовали моменты. До перерыва мы полностью контролировали игру, доминируя над соперником", – цитирует Вальверде Marca.
"Во втором тайме "Лион" был вынужден рисковать и сумел забить один гол. У нас же возникли проблемы с переходом от обороны в атаку. В Лиге чемпионов нельзя расслабляться при счете 2:0", – добавил наставник "сине-гранатовых".
Напомним, что "Барселона" дома разгромила "Лион" со счетом 5:1 и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.