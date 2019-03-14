Главный тренер испанской Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал игру своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против французского Лиона. Наставника сине-гранатовых особенно впечатлил первый тайм, в котором его футболисты доминировали на поле.

Главный тренер испанской "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал игру своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против французского "Лиона". Наставника "сине-гранатовых" особенно впечатлил первый тайм, в котором его футболисты доминировали на поле."В первом тайме мы показали выдающийся футбол. Могли забить больше двух мячей, но не использовали моменты. До перерыва мы полностью контролировали игру, доминируя над соперником", – цитирует Вальверде Marca."Во втором тайме "Лион" был вынужден рисковать и сумел забить один гол. У нас же возникли проблемы с переходом от обороны в атаку. В Лиге чемпионов нельзя расслабляться при счете 2:0", – добавил наставник "сине-гранатовых".Напомним, что "Барселона" дома разгромила "Лион" со счетом 5:1 и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.