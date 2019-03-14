Новости о состоянии Юлии Началовой все тревожнее и тревожнее. Эксперт прокомментировал, почему певицу перевели в специализированную клинику и зачем врачам так важно, чтобы ее мозг и сердце работали.

Новости о состоянии Юлии Началовой все тревожнее и тревожнее. Эксперт прокомментировал, почему певицу перевели в специализированную клинику и зачем врачам так важно, чтобы ее мозг и сердце работали.Президент "Лиги защитников пациентов" Александр Саверский прокомментировал события, которые произошли с Юлией Началовой. Согласно многочисленным данным, артистка попала в больницу 8 марта с подозрением на гнойное воспаление. Там ее состояние резко ухудшилось. Певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние искусственной комы. У нее начали отказывать внутренние органы. А теперь стало известно, что Началову якобы перевезли в специализированную клинику.Что именно происходит с певицей знают только медики. Но существует врачебная тайна, согласно которой посторонним нет возможности узнать ни точного диагноза, ни конкретного места, где находится . Однако медики имеют право принимать такие решения в случаях, когда у пациента наступает смерть мозга и реанимационные мероприятия больше не имеют смысла. В таком медучреждении пациенту продолжат проводить искусственную вентиляцию легких и поддерживать сердцебиение по настоянию родственников."Это очень тонкая грань. С одной стороны, необходимо бороться до конца, а родственники надеются, что шанс всегда есть. Но врачи часто относятся к этому иначе, потому что факт смерти мозга при работающем сердце для них – не абстракция", – цитирует Александра Саверского .По мнению эксперта, самое главное – знать, в каком состоянии сердце и мозг . Если изменения в них необратимы, родным останется только принять решение об отключении певицы от поддерживающих ее приборов, потому что шансов выжить у нее практически нет.