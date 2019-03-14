Россиянин Максим Ковтун не примет участия в предстоящем чемпионате мира по фигурному катанию, который пройдет в японской Сайтаме. Основной причиной такого решения называют медицинские показания спортсмена.

Россиянин Максим Ковтун не примет участия в предстоящем чемпионате мира по фигурному катанию, который пройдет в японской Сайтаме. Основной причиной такого решения называют медицинские показания спортсмена.О пропуске Ковтуном мирового первенства сообщает официальный сайт Федерация фигурного катания на коньках России. Вместо него в Японию вызван Андрей Лазукин, который при изначальном оглашении состава был назван первым запасным.Напомним, что Ковтун является действующим чемпионом России. Кроме того, на зимней Универсиаде в Красноярске он завоевал серебряную медаль. Таким образом, на чемпионате мира Россию в мужском одиночном катании будут представлять уже упоминавшийся Лазукин, Михаил Коляда и Александр Самарин.