Матчем между Эдмонтон Ойлерз и Нью-Джерси Дэвилз продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Нефтяники на своей площадке уступили дьяволам со счетом 3:6. В составе проигравшей команды Коннор Макдэвид отметился двумя голевыми передачами.

Матчем между "Эдмонтон Ойлерз" и "Нью-Джерси Дэвилз" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Нефтяники" на своей площадке уступили "дьяволам" со счетом 3:6. В составе проигравшей команды Коннор Макдэвид отметился двумя голевыми передачами.Это позволило капитану "Эдмонтона" вторым в сезоне набрать 100 очков. Первым преодолел этот рубеж нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров, на счету которого уже 111 баллов.В составе победителей шайбы забросили Кенни Агостино, Трэвис Зейджак, Деймон Сиверсон, Джон Кенневилль, Кевин Руни и Блейк Коулман. У хозяев льда отличились Сэм Ганье, Алекс Чиассон и Мэтт Беннинг.