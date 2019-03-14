ФСБ совместно с МВД задержала крупную группу подпольных производителей оружия, которые работали в 14 регионах России. Ликвидированы пять нелегальных мастерских по изготовлению и модернизации оружия.

ФСБ совместно с МВД задержала крупную группу подпольных производителей оружия, которые работали в 14 регионах России.Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, были ликвидированы пять нелегальных мастерских по производству оружия. Все они были оснащены специализированным оборудованием.В ходе обысков были изъяты 95 единиц иностранного и отечественного оружия — карабины, винтовки, пистолеты, самострелы, а также 3,5 тысячи патронов различных калибров. Помимо собственно производства оружия, подпольщики переделывали гражданские образцы в боевые.Как сообщает "Россия 24", задержаны и организатор преступного бизнеса, и его сообщники. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям "Незаконный оборот оружия" и "Незаконное изготовление оружия".