Басманный суд Москвы 21 марта проведет предварительные слушания по иску ФСБ к Новой газете о защите репутации.

Басманный суд Москвы 21 марта проведет предварительные слушания по иску ФСБ к "Новой газете" о защите репутации.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала пресс-секретарь суда Юнона Царева.В поданном иске Федеральная служба безопасности РФ требует от издания удалить с сайта две статьи — "Прокуратура: заявивший о пытках в полиции Магнитогорска мигрант "отказался от своих слов". Но ведь онговорил о пытках в ФСБ" и "Хуснидин должен признаться, что взорвал дом". Также в иске содержится требование опровергнуть приведенные в материалах сведения.25 января 2019 года в МВД России сообщили, что задержанный в Магнитогорске гражданин Киргизии Хуснидин Зайнабидинов не проверяется на причастность к взрыву в жилом доме, его искали по линии Интерпола по запросу местных властей за участие в массовых беспорядках в городе Ош в 2016 году.31 декабря 2018 года в результате взрыва одного из подъездов многоэтажки в Магнитогорске погибли 39 человек.Следствие пришло к выводу, что трагедия произошла из-за утечки бытового газа. Следственный комитет России призвал не доверять террористическим организациям, которые приписывают случившееся на свой счет.