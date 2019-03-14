За 1,5 года сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) зафиксировали 5 634 нарушений, касающихся ввоза на территорию России товаров, в отношении которых применяются санкционные меры.

За 1,5 года сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) зафиксировали 5 634 нарушений, касающихся ввоза на территорию России товаров, в отношении которых применяются санкционные меры.Все записи о таких нарушениях хранятся в специальной электронной библиотеке-досье, рассказал News.ru представитель ФТС. В частности, там собрано досье на отправителей, перевозчиков, покупателей и реализаторов, которые были уличены в подобных нарушениях. Механизма исключения торговцев и других лиц из этой базы данных, нет, отметил собеседник издания.Ранее начальник главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС Валерий Селезнев сообщал, что тех, кто уже попадался на ввозе "санкционки", таможенные органы могут дополнительно проверять.