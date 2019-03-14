Историю с подготовкой покушения на Филиппа Киркорова в
Дагестане придумал сам певец. Максим Галкин бы до такого не додумался, уверен
Станислав Садальский.
Историю с подготовкой покушения на Филиппа Киркорова в
Дагестане придумал сам певец. Максим Галкин бы до такого не додумался, уверен
Станислав Садальский.
"Заказное убийство" Филиппа Киркорова – это
пиар-план, придуманный самим же королем российской эстрады. Для разработки
такой истории с участием бывшего супруга Аллы Пугачевой нужны недюжинные
способности. Нынешний муж Примадонны Максим Галкин такое бы не потянул.
"Киркоров молодец, что все время придумывает истории и
подогревает интерес к себе. Но нужно придумывать более интересные истории,
потому что тут все лежит на поверхности... Максим тупой, он не может придумать,
он берет то, что на поверхности лежит, а Филипп все время работает над собой",
– прокомментировал новость актер Станислав Садальский.
Накануне стало известно, что МВД Дагестана завершило
расследование по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа в
Махачкале. Бывший муж Аллы Пугачевой был целью покушения, которое готовилось в
Махачкале в июле 2017 года.
Один из фигурантов уголовного дела заявил, что убийство
певца заказал Максим Галкин, который приревновал артиста к супруге Алле
Пугачевой. И потребовал вызвать на допрос шоумена, а также и
Примадонну, пишет Ura.ru.
Вслед за сообщениями о подготовке покушения на Максим Галкин опубликовал официальное
заявление в социальной сети Instagram. Шоумен категорически опроверг свое
участие в этом деле. И дал понять, что в связи с приходом весны у некоторых
людей случается "обострение", что и приводит к появлению таких новостей. Он попросил не беспокоить Киркорова, расстроенного тем, что его жизнь оценили всего в 2 миллиона рублей.