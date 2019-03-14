Историю с подготовкой покушения на Филиппа Киркорова в Дагестане придумал сам певец. Максим Галкин бы до такого не додумался, уверен Станислав Садальский.

Историю с подготовкой покушения на Филиппа Киркорова вДагестане придумал сам певец. Максим Галкин бы до такого не додумался, уверенСтанислав Садальский."Заказное убийство" Филиппа Киркорова – этопиар-план, придуманный самим же королем российской эстрады. Для разработкитакой истории с участием бывшего супруга Аллы Пугачевой нужны недюжинныеспособности. Нынешний муж Примадонны Максим Галкин такое бы не потянул."Киркоров молодец, что все время придумывает истории иподогревает интерес к себе. Но нужно придумывать более интересные истории,потому что тут все лежит на поверхности... Максим тупой, он не может придумать,он берет то, что на поверхности лежит, а Филипп все время работает над собой",– прокомментировал новость актер Станислав Садальский.Накануне стало известно, что МВД Дагестана завершилорасследование по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа вМахачкале. Бывший муж Аллы Пугачевой был целью покушения, которое готовилось вМахачкале в июле 2017 года.Один из фигурантов уголовного дела заявил, что убийствопевца заказал Максим Галкин, который приревновал артиста к супруге АллеПугачевой. И потребовал вызвать на допрос шоумена, а также иПримадонну, пишет Ura.ru.Вслед за сообщениями о подготовке покушения на Максим Галкин опубликовал официальноезаявление в социальной сети Instagram. Шоумен категорически опроверг своеучастие в этом деле. И дал понять, что в связи с приходом весны у некоторыхлюдей случается "обострение", что и приводит к появлению таких новостей. Он попросил не беспокоить Киркорова, расстроенного тем, что его жизнь оценили всего в 2 миллиона рублей.