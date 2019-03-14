Петр Порошенко стал главной целью охоты украинских радикалов. Активисты партии Национальный корпус сорвали очередной предвыборный митинг главы государства.

Петр Порошенко стал главной целью охоты украинских радикалов.Активисты партии "Национальныйкорпус" сорвали очередной предвыборный митинг главы государства.О поездке Петра в Чернигов не сообщалось на сайте президента,о ней не знали даже СМИ, которые не были приглашены на мероприятие. Центргорода был перекрыт полицией. Тем не менее, когда украинский лидер прибыл намитинг у Екатерининской церкви, националисты его уже поджидали.Пробиться к сцене националистам не удалось. Тем не менее,они испортили настроение криками "Позор!" и требованиемотправить "на нары". Активисты также требовали, чтобы Порошенкопоказал отрубленные руки – напоминая президенту о его обещании "рубитьруки" тем, кто будет воровать в армии, передает