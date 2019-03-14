Петр Порошенко стал главной целью охоты украинских радикалов.
Активисты партии Национальный
корпус сорвали очередной предвыборный митинг главы государства.
Петр Порошенко стал главной целью охоты украинских радикалов.
Активисты партии "Национальный
корпус" сорвали очередной предвыборный митинг главы государства.
О поездке Петра в Чернигов не сообщалось на сайте президента,
о ней не знали даже СМИ, которые не были приглашены на мероприятие. Центр
города был перекрыт полицией. Тем не менее, когда украинский лидер прибыл на
митинг у Екатерининской церкви, националисты его уже поджидали.
Пробиться к сцене националистам не удалось. Тем не менее,
они испортили настроение криками "Позор!" и требованием
отправить "на нары". Активисты также требовали, чтобы Порошенко
показал отрубленные руки – напоминая президенту о его обещании "рубить
руки" тем, кто будет воровать в армии, передает