В заключительной встрече игрового дня в Национальной хоккейной лиге Ванкувер Кэнакс на домашнем льду принимал соперников из Нью-Йорк Рейнджерс. Канадский клуб выиграл встречу со счетом 4:1 и единственную шайбу у проигравших забросил россиянин Павел Бучневич.

В заключительной встрече игрового дня в Национальной хоккейной лиге "Ванкувер Кэнакс" на домашнем льду принимал соперников из "Нью-Йорк Рейнджерс". Канадский клуб выиграл встречу со счетом 4:1 и единственную шайбу у проигравших забросил россиянин Павел Бучневич.Матч получился неоднозначным и долгое время ничто не предвещало, что итоговая разница будет "+3". До середины второго периода голов не случилось, а затем у "Кэнакс" случился голевой взрыв, когда Босер и дважды Мотте забили три гола в течение 3=х минут. После этого хозяева играли "по счету" и на гол Бучневича ответили точным броском Виртанена.