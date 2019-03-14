Мультиформатный музыкальный фестиваль «КИНОпробы» состоится 21, 22 и 23 июня 2019 года на территории аэродрома Окуловка в Новгородской области

Мультиформатный музыкальный фестиваль «КИНОпробы» состоится 21, 22 и 23 июня 2019 года на территории аэродрома Окуловка в Новгородской областиХорошая новость для всех поклонников группы «Король и шут». 21 июня фестиваль «КИНОпробы» откроет группа «КняZZ» с программой «Камнем по голове. 30 лет группе КиШ», которая уже отгремела летом в Санкт-Петербургском СКК и в Московском СК Олимпийский.Группа «Король и шут» по праву является легендой российской рок-сцены благодаря самобытной музыки Горшка и фирменным «сказочным» текстам Князя.«Камнем по голове» - концертная программа, основанная на первом официальном одноименном альбоме группы, включает себя более 30 известных песен коллектива, среди которых «Лесник», «Дурак и молния», «Мария» и др.Кстати, помимо живых музыкантов на сцену поднимется и сам Горшок в виде голограммы, созданной с помощью оригинальных концертных аудио- и видеозаписей Михаила Горшенёва.Так что в пятницу вечером на фестивале «КИНОпробы» каждый сможет снова погрузиться в атмосферу былых времён, когда Шут созывал гостей, а зрители чувствовали восторг и единение с любимой музыкой и уникальным стилем команды.Напомним, что мультиформатный музыкальный фестиваль «КИНОпробы» состоится 21, 22 и 23 июня 2019 года на территории аэродрома Окуловка в Новгородской области.