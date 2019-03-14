Международная автомобильная федерация сообщила о смерти гоночного директора автогонок Формула-1 Чарли Уайтинга. 66-летний англичанин умер в Мельбурне в возрасте 66 лет. Причиной смерти стала легочная эмболия.

Международная автомобильная федерация сообщила о смерти гоночного директора автогонок "Формула-1" Чарли Уайтинга. 66-летний англичанин умер в Мельбурне в возрасте 66 лет. Причиной смерти стала легочная эмболия."С огромной грустью узнал о внезапной смерти Чарли. Я знал Чарли Уайтинга много лет, он был великолепным гоночным директором, центральной и неподражаемой фигурой в "Формуле-1", – приводит слова президента FIA Жана Тодта ТАСС.Чарли Уайтинг начал карьеру в "Формуле-1" в 1977 году. Тогда он работал в команде "Хескет". В Международную автомобильную федерацию британец перешел в 1988 году. Должность гоночного директора Уайтинг занимал с 1997 года.Напомним, что 15 марта в Мельбурне стартует 70-й по счету сезон "Формулы-1".