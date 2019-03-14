Компания Google объявила о запуске поиска по вакансиям для пользователей Рунета. Новая функция встроена прямо в выдачу: теперь при вводе ключевых слов (работа рядом, вакансия учителя и так далее) в результатах поиска отображается специальный блок со списком вакантных должностей.

Компания Google объявила о запуске поиска по вакансиям для пользователей Рунета. Новая функция встроена прямо в выдачу: теперь при вводе ключевых слов ("работа рядом", "вакансия учителя" и так далее) в результатах поиска отображается специальный блок со списком вакантных должностей.Данные агрегируются с крупнейших сервисов по подбору персонала, таких как hh.ru, Superjob.ru и GorodRabot.ru. В Google новые предложения о работе с этих и других сайтов показываются сразу же после публикации."Вы можете узнать зарплату, рейтинг работодателя и увидеть отзывы о нем, а также получить информацию о различных способах откликнуться на вакансию, — сказали в Google. — Также можно использовать фильтр по местоположению, чтобы найти вакансии в удобных районах". Если выполнен вход в аккаунт Google, то можно посмотреть на "Картах", сколько времени займет дорога от дома до работы.Помимо этого, пользователи могут сохранить вакансию — после этого она станет доступна на всех устройствах — и включить оповещения по почте о появлении новых предложений о работе. Новая функция станет доступна в течение суток.