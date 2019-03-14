Экс-участница телестройки призналась, что сейчас находится в
депрессии. Звезда шоу Дом-2 Настя Балинская пережила второй выкидыш.
Экс-участница телестройки призналась, что сейчас находится в
депрессии. Звезда шоу "Дом-2" Настя Балинская пережила второй выкидыш.
Балинская рассказала, что ночью почувствовала себя плохо и
обнаружила кровянистые выделения. Звезда шоу "Дом-2" позвонила врачу, который
посоветовал ей пить таблетки, не нервничать и пройти обследование.
Утром девушка обратилась в медицинское учреждение. Врачи
заставили звезду телестройки сдать анализы. Получив результаты исследований, доктора
пришли к выводу, что плод не закрепился в матке. У Насти случился выкидыш.
"Горошинки больше нет. Почему, за что? Я была самой
счастливой целую неделю", – написала экс-участница "Дома-2" в личном Instagram.
Отметим, что Балинская во второй раз потеряла ребенка.
Полгода назад блондинка пережила похожую ситуацию. В тот момент Настя не
находила места от горя. Она была готова удалить все соцсети, чтобы начать жизнь
с чистого листа.
Сейчас экс-участница чувствует себя не лучшим
образом. По словам девушки, возлюбленный Леша Кудряшов не поддерживает ее в
этот трудный момент. Молодой человек не проявлял никакого интереса к
беременности и будущему малышу, поэтому потеря ребенка его эмоционально не
тронула. Об этом сообщает Dom2Life.ru.
"Я пока пойду поплачу одна. Без поддержки своего мужчины", —
писала звезда до того, как потеряла будущего малыша.