Экс-участница телестройки призналась, что сейчас находится в депрессии. Звезда шоу Дом-2 Настя Балинская пережила второй выкидыш.

Экс-участница телестройки призналась, что сейчас находится вдепрессии. Звезда шоу "Дом-2" Настя Балинская пережила второй выкидыш.Балинская рассказала, что ночью почувствовала себя плохо иобнаружила кровянистые выделения. Звезда шоу "Дом-2" позвонила врачу, которыйпосоветовал ей пить таблетки, не нервничать и пройти обследование.Утром девушка обратилась в медицинское учреждение. Врачизаставили звезду телестройки сдать анализы. Получив результаты исследований, докторапришли к выводу, что плод не закрепился в матке. У Насти случился выкидыш."Горошинки больше нет. Почему, за что? Я была самойсчастливой целую неделю", – написала экс-участница "Дома-2" в личном Instagram.Отметим, что Балинская во второй раз потеряла ребенка.Полгода назад блондинка пережила похожую ситуацию. В тот момент Настя ненаходила места от горя. Она была готова удалить все соцсети, чтобы начать жизньс чистого листа.Сейчас экс-участница чувствует себя не лучшимобразом. По словам девушки, возлюбленный Леша Кудряшов не поддерживает ее вэтот трудный момент. Молодой человек не проявлял никакого интереса кбеременности и будущему малышу, поэтому потеря ребенка его эмоционально нетронула. Об этом сообщает Dom2Life.ru."Я пока пойду поплачу одна. Без поддержки своего мужчины", —писала звезда до того, как потеряла будущего малыша.