В реанимации оказались 23-летняя жительница Няндомы и ее полуторагодовалый ребенок после неудачной попытки проскочить переезд перед товарным составом. Камера наблюдения зафиксировала опасный момент.

В реанимации оказались 23-летняя жительница Няндомы и ее полуторагодовалый ребенок после неудачной попытки проскочить переезд перед товарным составом, сообщает управление МВД по Архангельской области. Камера наблюдения зафиксировала опасный момент.Авария произошла около 21:20 в минувший вторник, 12 марта, на 792-м километре Северной железной дороги. На кадрах видно, что женщина с ребенком на руках ступила на рельсы, когда поезд был уже в считанных метрах от переезда. Машинист подал предупреждающий сигнал, но пешеход не отступила, а бросилась на другую сторону железнодорожного полотна.Уйти от столкновения ей не удалось — состав отбросил молодую маму и ее ребенка в сторону. По словам свидетелей, сразу после случившегося пострадавшая не могла самостоятельно подняться на ноги, жаловалась на острую боль в бедре и затруднённое дыхание. Ребёнок получил менее серьёзные травмы. В настоящее время пострадавшие находятся в реанимации районной больницы.