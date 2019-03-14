Компанию IBM обвинили в том, что она использовала для обучения системы искусственного интеллекта по распознаванию лиц снимки из базы фотохостинга Flickr, не спросив разрешения авторов изображений и людей, которые были на них запечатлены. Впрочем, похоже, что фирме удастся избежать наказания.

Компанию IBM обвинили в том, что она использовала для обучения системы искусственного интеллекта по распознаванию лиц снимки из базы фотохостинга Flickr, не спросив разрешения авторов изображений и людей, которые были на них запечатлены. Впрочем, похоже, что фирме удастся избежать наказания, сообщает NBC.Сотрудники IBM не скрывают, что использовали для своих исследований около 100 миллионов фотографий из открытой базы Flickr. Несмотря на то, что создатели сервиса лояльны к бесплатному использованию собственных снимков, такой деликатный вопрос, как обучение системы распознавания лиц они не учли. И теперь возмущены.Специалисты в области кибербезопасности небезосновательно считают, что многие авторы и герои снимков едва ли согласились бы на такое использование их фотографий.Эксперты опасаются, что для людей, чьи снимки IBM "скормили" искусственному интеллекту, такое использование фото может оказаться небезопасным.В ответ на обвинения в незаконном использовании личной информации представители IBM заявили, что любой пользователь может сделать запрос на удаление своих фото из базы, прислав компании ссылку на соответствующие снимки.На сайте NBC опубликована специальная форма, с помощью которой можно проверить, использовала ли IBM ваши снимки из Flickr в обучении своего искусственного интеллекта.