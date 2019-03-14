В индийском штате Раджахстан, что недалеко от границы с Пакистаном, прошли испытания реактивной системы залпового огня Pinaka. Тестирование проводила Организация оборонных разработок и исследований, оно признано успешным: реактивные снаряды попали в цель на расстоянии около 90 километров.

В индийском штате Раджахстан, что недалеко от границы с Пакистаном, прошли испытания реактивной системы залпового огня Pinaka. Тестирование проводила Организация оборонных разработок и исследований, оно признано успешным: реактивные снаряды попали в цель на расстоянии около 90 километров, пишет агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ.Журналисты уточняют, что это уже третьи испытания всего за неделю. Индия проверяет эффективность новых боеприпасов для Pinaka. Если раньше они могли достать цель на дистанции до 40 километров, то сейчас, благодаря новым системам наведения, эта цифра увеличилась более чем вдвое. Каждая пусковая установка несет 12 реактивных снарядов. Полный залп занимает всего 44 секунды.Пакистан не отстает, там создают уже третью модификацию многоцелевого истребителя JF-17 Thunder, который Исламабад разрабатывает вместе с Пекином. Новый боевой самолет получит современную радиолокационную станцию с фазированной антенной решеткой. Сообщается, что она позволяет раньше обнаружить воздушную цель и способна брать на сопровождение сразу несколько летательных аппаратов противника. Плюс на шлем пилота добавили информационный дисплей и прицел.Также пакистанские СМИ пишут, что в стране испытана новая "умная ракета" большого радиуса действия для JF-17.Отношения Пакистана и Индии остаются очень напряженными. 27 февраля состоялся настоящий воздушный бой между ВВС двух стран. Один индийский истребитель МиГ-21 был сбит. Его пилот попал в плен, но позже его вернули на родину. Нью-Дели утверждает, что в столкновении был уничтожен и один пакистанский F-16. Но доказательств этого пока нет.