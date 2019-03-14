Спасательная операция развернулась в Лагосе на руинах развалившейся трехэтажной школы. Спасатели и волонтеры спасли из-под обломков здания 22 человек: десять детей и 12 взрослых. В начальной школе на занятиях было больше ста человек. Есть опасения, что большинство из них погибли.

Спасательная операция развернулась в Лагосе на руинах развалившейся трехэтажной школы. Спасатели и волонтеры спасли из-под обломков здания 22 человек: десять детей и 12 взрослых. В начальной школе на занятиях было больше ста человек. Есть опасения, что большинство из них погибли при обрушении ветхого здания.Спасатели также откопали тела четырех погибших при обрушении детей, сообщает ТАСС.Лагос считается экономической столицей Нигерии. Это самый крупных город страны с населением более 13 миллионов человек.Три года назад на юге Нигерии во время службы обрушилось здание церкви. Тогда под обломками храма погибли более сотни человек. Еще 30 человек оказались под завалами в этом году, когда от износа рухнул пятиэтажный жилой дом.