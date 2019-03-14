Владимир Путин принял сегодня участие в работе съезда
Российского союза промышленников и предпринимателей. Курьезный инцидент во
время обсуждения серьезной темы о проблемах долевого строительства рассмешил
собравшихся.
Владимир Путин принял сегодня участие в работе съезда
Российского союза промышленников и предпринимателей. Курьезный инцидент во
время обсуждения серьезной темы о проблемах долевого строительства рассмешил
собравшихся.
Президент оговорился, цитируя известную басню Ивана Крылова "Кукушка
и петух". Глава государства решил привести цитату из всем знакомого произведения
школьной программы, но запнулся и перепутал слова.
"Все мы любим Крылова... Помните? ПетУшка хвалит...", -
сказал Путин, потом на время замолчал, поняв, что оговорился. Пауза была
недолгой и через несколько секунд Путин вспомнил правильное начало басни.