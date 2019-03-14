Владимир Путин принял сегодня участие в работе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Курьезный инцидент во время обсуждения серьезной темы о проблемах долевого строительства рассмешил собравшихся.

Владимир Путин принял сегодня участие в работе съездаРоссийского союза промышленников и предпринимателей. Курьезный инцидент вовремя обсуждения серьезной темы о проблемах долевого строительства рассмешилсобравшихся.Президент оговорился, цитируя известную басню Ивана Крылова "Кукушкаи петух". Глава государства решил привести цитату из всем знакомого произведенияшкольной программы, но запнулся и перепутал слова."Все мы любим Крылова... Помните? ПетУшка хвалит...", -сказал Путин, потом на время замолчал, поняв, что оговорился. Пауза быланедолгой и через несколько секунд Путин вспомнил правильное начало басни.