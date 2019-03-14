Голливудская актриса Кира Найтли, известная по фильму Пираты Карибского моря – просто кладезь скрытых талантов. Это выяснилось в эфире популярного шоу у Джимми Фэллона. Артистка виртуозно исполнила хит Despacito на собственных зубах.

Голливудская актриса Кира Найтли, известная по фильму "ПиратыКарибского моря" – просто кладезь скрытых талантов. Это выяснилось в эфирепопулярного шоу у Джимми Фэллона. Артистка виртуозно исполнила хит Despacito насобственных зубах.Музыкой актриса не особо увлекалась, хотя еще в школенаучилась исполнять на зубах некоторые классические мелодии. Главное, чтосвязывает с музыкальным миром – это брак с рок-музыкантом ДжеймсомРайтоном. Тем не менее, актриса не постеснялась продемонстрировать свой скрытыйталант в эфире.для разогрева исполнила Raindrops Keep Fallin'on My Head композитора Берта Бачараха. А на бис отстучала прошлогодний хит певцовLuis Fonsi и Daddy Yankee – Despacito, передаетLife.ru.