Голливудская актриса Кира Найтли, известная по фильму Пираты
Карибского моря – просто кладезь скрытых талантов. Это выяснилось в эфире
популярного шоу у Джимми Фэллона. Артистка виртуозно исполнила хит Despacito на
собственных зубах.
Голливудская актриса Кира Найтли, известная по фильму "Пираты
Карибского моря" – просто кладезь скрытых талантов. Это выяснилось в эфире
популярного шоу у Джимми Фэллона. Артистка виртуозно исполнила хит Despacito на
собственных зубах.
Музыкой актриса не особо увлекалась, хотя еще в школе
научилась исполнять на зубах некоторые классические мелодии. Главное, что
связывает с музыкальным миром – это брак с рок-музыкантом Джеймсом
Райтоном. Тем не менее, актриса не постеснялась продемонстрировать свой скрытый
талант в эфире.
для разогрева исполнила Raindrops Keep Fallin
'on My Head композитора Берта Бачараха. А на бис отстучала прошлогодний хит певцов
Luis Fonsi и Daddy Yankee – Despacito, передает
Life.ru.