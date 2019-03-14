Массовой дракой со стрельбой завершилось выяснение отношений между владельцем автомойки на западе Москвы и клиентами шиномонтажа. Очевидец снял ожесточенное противостояние на видео.

Массовой дракой со стрельбой завершилось выяснение отношений между владельцем автомойки на западе Москвы и клиентами шиномонтажа. Ожесточенное противостояние попало на видео.Конфликт произошел на улице Красных Зорь, когда к автокомплексу подъехала старенькая Hyundai Sonata, а из салона вышли четверо крепких молодых людей. Что за претензии они предъявляли владельцу бизнеса, остается неизвестным, но разговор шел на повышенных тонах. В конце концов гости схватились за ножи, но тут в "диалог" вмешался охранник директора — его усилиями трех противников удалось обратить в бегство, а одного уложить на асфальт.На кадрах видно, как 19-летний телохранитель несколько раз стреляет из травматического пистолета в землю рядом с головой нападавшего, а владелец бизнеса с ножом в руках отдает какие-то указания. Месть, впрочем, была недолгой, поскольку на место на своей машине вернулись приятели поверженного. Они на скорости попытались сбить охранника, но врезались в груду покрышек, после чего забрали товарища и уехали.Позже оба пострадавших оказались в больнице, а охранника задержали на Аминьевском шоссе. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям "Причинение тяжкого вреда здоровью" и "Хулиганство".