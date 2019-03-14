Девушка представлялась сотрудницей органов

Девушка представлялась сотрудницей органовВесной прошлого года жительница Коврова обманула шестерых местных жителей, предлагая им помощь в вопросах оформления водительских прав. Иногда она даже представлялась бывшей сотрудницей военного комиссариата и просила деньги для обналичивания жилищного сертификата.Каждый раз забирая все деньги себе, женщина оформляла «клиентам» расписки, в несколько раз превышающие размеры займов. Ей удалось украсть более 900 тысяч рублей.Суд назначил мошеннице наказание в виде лишения свободы на три года. К назначенному наказанию добавилась ранее непогашенная судимость, в итоге обманщица получила 10 лет тюрьмы.