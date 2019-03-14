Необычную схему контрабанды раскрыли московские следователи: в страну через аэропорт Домодедово нелегально ввозили самолеты. Уже известно, что в Россию без уплаты пошлин попали четыре бизнес-джета.

Необычную схему контрабанды раскрыли московские следователи: в страну через аэропорт Домодедово нелегально ввозили самолеты. Уже известно, что в Россию без уплаты пошлин попали четыре бизнес-джета.По данным следствия, коммерсантам помогали сотрудники таможни и службы по организации воздушного движения аэропорта. Кто именно, сейчас выясняется. По этому делу проведено уже более 20 обысков."В результате незаконной деятельности организованной группы ущерб, причиненный государству, составил более 600 миллионов рублей в виде неуплаченных таможенных платежей за использование воздушных судов на территории России. С целью возмещения причиненного государству ущерба воздушные суда изъяты, осмотрены и признаны вещественными доказательствами", — сообщила Лариса Марковец, старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФГендиректор и еще несколько сотрудников фирмы-перевозчика вызваны на допрос в Следственный комитет. Коммерсантам грозит до 12 лет лишения свободы.