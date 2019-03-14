Президент футбольного Лиона Жан-Мишель Олас сообщил о намерении вернуть в команду нападающего испанского Реала и сборной Франции Карима Бензема. Глава олимпийцев дал понять, что ранее уже пытался выкупить форварда.

Президент футбольного "Лиона" Жан-Мишель Олас сообщил о намерении вернуть в команду нападающего испанского "Реала" и сборной Франции Карима Бензема. Глава "олимпийцев" дал понять, что ранее уже пытался выкупить форварда, но сторонам не удалось договориться о финансовой стороне сделки."Мы общались с Каримом о возвращении в команду в прошлом году, и он был готов к переходу, но мы не сошлись в финансовом вопросе, — сказал Олас, слова которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Tout le Sport. – Было бы замечательно, если бы он вернулся домой".Напомним, что Бензема перешел в "Реал" в 2009 году именно из "Лиона", воспитанником которого он и является.