В столице появилась новая банда автомобильных мошенников. Их местом охоты стал МКАД. Водителей останавливают под благовидным предлогом, имитируют поломку и увозят машину в сервис. За мнимый ремонт выставляют крупный счет. Что происходит, когда автомобилисты понимают, что их обманули?

В столице появилась новая банда автомобильных мошенников. Их местом охоты стал МКАД. Водителей останавливают под благовидным предлогом, имитируют поломку и увозят машину в сервис. За мнимый ремонт выставляют крупный счет. Что происходит, когда автомобилисты понимают, что их обманули?Александра Мячина в районе МКАДа остановил другой водитель. Сказал, что видел искры из выхлопной трубы. Сам полез под капот и попросил погазовать."Он выскакивает и говорит: ой, прекращай, иначе тут разнесет двигатель!" – рассказывает Александр Мячин.Затем Александру предложили отъехать буквально на метр. И вот ведь удача — у неравнодушного водителя оказались знакомые в автосервисе неподалеку в поселке Развилка. Туда он сам отбуксировал Александра."Стали отворачивать свечи, показали все залитые свечи — двигатель вышел из строя", — продолжает Александр Мячин.Стоимость ремонта насчитали на 80 тысяч. Домой Александра отправили на такси, сказали, что машину можно будет забрать на следующий день."Я не знаю, что со мной случилось — я отдал эти деньги. Вышел, сел в машину, отъехал и мне стало понятно от начала до конца, как меня "ловили", — вспоминает Александр Мячин."Его незаметно отвлекают и брызгают отработанное черное масло в подкапотное пространство. Он оплачивает якобы проведенный ремонт. Но на самом деле ремонт не производился. Собственно говоря, таким образом и происходит мошенничество", — объясняет юрист Анатолий Коровин.По той же схеме в том же месте подловили и Юрия Аливера. Подвох он понял только через месяц, когда доехал до своего сервиса. Деньги Юрию никто, конечно, возвращать не собирался."Сказали: поскольку ты в наряд-задании расписался, значит ты согласен с условиями ремонта", — говорит Юрий Аливер.В следующий раз Юрий приехал уже в компании юристов и полиции. Даже застал на месте своего мастера по имени Спартак. Полицейские, впрочем, ограничились составлением протоколом.Сейчас Спартак в бегах. Двери шиномонтажа закрыты. Пострадавшие пытались получить ответ у владельцев гостиницы, в здании которой и был автосервис. Но администратор к переговорам не готов.- Уберите камеру в сторонку, проходите, пожалуйста, уберите камеру, говорю!Спустя некоторое время на место приехал хозяин всего комплекса, и сразу стало понятно, у кого работники автосервиса учились актерскому мастерству.- Арендовано было, ушли они! Я, мои дети, с ними никаких отношений не имеем! Если я себя плохо почувствую сейчас, я тебя на месте застрелю!Юрий и Александр уверены, что пострадавших от автосервиса в Развилке гораздо больше. Сейчас их ищут через социальные сети и готовят коллективное обращение в прокуратуру.